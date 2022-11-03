موريتانيا.. الأرصاد الجوية تتوقع حرائق مراعي في ثلاث ولايات

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في موريتانيا، احتمالية نشوب حرائق في جنوب غرب الحوض الشرقي وجنوب شرق الحوض الغربي بنسبة 30 إلى 40 في المائة و 40 إلى 60 في المائة جنوب كيدي ماغه.

أعلنت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، قبل أيام أن الميزانية السنوية المرصودة للحملة الوطنية لمكافحة الحرائق في المناطق الرعوية في موريتانيا، ارتفعت بنسبة 50% خلال العام الجاري.

وأضافت أن الحرائق الريفية تدمر كل عام مابين 50000 و300000 هكتار من المراعي في 7 ولايات زراعية رعوية غابوية وهي الحوضين ولعصابه وكيديماغا وكوركول ولبراكنه و أترارزه، مما يؤدي إلى خسارة اقتصادية تبلغ حوالي 120 الى 750 مليون أوقية جديدة مقابل علف الحيوانات بمعدل 24000 الى 25000 اوقية للهكتار.

وكانت وزارة البيئة والتنمية المستدامة قد اقترحت كذلك خطة عمل لتحسين فعالية الحملة الوطنية لمكافحة الحرائق في المراعي الريفية، لموسم (2022-2023).

وحسب المقترح الذي تقدمت به وزيرة البيئة فسيتم التركيز على زيادة الوعي بين السكان، وبناء حواجز عالية الكفاءة لمنع تمدد الحرائق.

وتقترح الخطة التي ناقشتها الحكومة، وضع فرق تدخل متنقلة لإطفاء الحرائق، بالتعاون مع المندوبية العامة للحماية المدنية وإدارة الأزمات.