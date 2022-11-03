بعد نفيها.. وزارة الصحة تفتح تحقيقا في “حمى” آدرار

أوفدت وزارة الصحة في موريتانيا، اليوم الخميس، بعثة طبية إلى مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار شمالي البلاد، بعثة طبية لفتح تحقيق في المعلومات المتداولة بخصوص انتشار حمى قاتلة في الولاية.

ووفق الوزارة فإن البعثة المشتركة في مجال الأوبئة بين وزراة الصحة والمنظمة العالمية للصحة، تهدف إلى “تقصي حقيقة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بوجود عدد من الوفيات في ولاية آدرار بسبب انتشار الحمى” وفق الوزارة.

وستعمل البعثة، لمدة أسبوع “بمساعدة من المصالح الإدارية والأمنية والصحية على مستوى الولاية، على التحليل والتقصي حول حالات الحمى المتحدث عنها، وما سببته من مخلفات على الساكنة”.

وكانت وزارة الصحة، قد نفت زوال اليوم انتشار حمى قاتلة في ولاية آدرار شمالي البلاد، واصفة الأخبار المتداولة بهذا الخصوص بأنها “مغلوطة”.

وقال المدير الجهوي للعمل الصحي بآدرار إبراهيم ولد مختار ولد أمية، إنه تم تقصي الحقائق إثر تداول أنباء مغلوطة في صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود حالات وفيات بسبب حمى قاتلة منتشرة في آدرار في الفترة الأخيرة.