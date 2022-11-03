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موريتانيا.. إنشاء وكالة تجارية للشؤون البحرية

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، إنشاء وكالة للشؤون البحرية، بهدف استحداث هيئة إدارية وفعالة أكثر ملائمة لمهام ومتطلبات البحرية التجارية، وفق بيان الحكومة.

وقال البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الوكالة تهدف لـ «ضمان توحيد السلطة البحرية في موريتانيا، وضمان الممارسة الفعلية للمسؤوليات المتعلقة بالإدارة البحرية ».

وتتعلق الوكالة بـ «تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة البحرية للمستخدمين » بالإضافة إلى « السهر على تلبية التزامات وواجبات الدولة الموريتانية فيما يتعلق بالاتفاقيات البحرية الدولية التي هي طرف فيها ».

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

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