الإنصاف: بتعيين أعضاء اللجنة دخلنا مرحلة هامة للتحضير للانتخابات

قال حزب «الإنصاف» الحاكم في موريتانيا، مساء اليوم الخميس، إن البلاد دخلت مرحلة هامة من الجاهزية للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية، بعد أداء أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجدد، اليمين القانونية.

الحزب في تعليق له على تعيين الأعضاء الجدد للجنة، أضاف أن تعيين الأعضاء بعد اقتراحهم من طرف الأحزاب السياسية، يعني أن الانتخابات «ستنظم في جو الديمقراطية وسيادة المؤسسات» وفق تعبيره.

وهنأ الحزب الحكومة على «احتضان هذا التشاور البناء الذي أفضى، من بين أمور أخرى، إلى تشكيل هذه اللجنة التي يعول الموريتانيون جميعا على مهنيتها وحرصها على أن تتم مراحل الانتخابات القادمة في أحسن الظروف».

وقال إنه «يثمن العمل الكبير الذي أنجزته الطبقة السياسية الوطنية، والذي ينم عن مستوى رؤيتها، وحرصها على مصلحة البلد».

وأكد أن حزب الإنصاف «سيعمل كل ما بوسعه، من أجل مساعدة اللجنة الانتخابية على القيام بمهمتها النبيلة على أكمل وجه».

وكانت الرئاسة الموريتانية، قد أعلنت الاثنين الماضي، في مرسوم، تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقالت الرئاسة إن تعيين أعضاء اللجنة يأتي تتويجا للاتفاق السياسي الذي أسفر عنه التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022.

وانتخب اللجنة مساء نفس اليوم وزير الداخلية الأسبق الداه ولد عبد الجليل رئيسا لها ومحمد الأمين ولد داهي نائبا له.