موريتانيا.. 955 مخالفة للمحلات التجارية خلال الشهر الماضي

أجرت فرق حماية المستهلك وقمع الغش، التابعة وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، خلال شهر أكتوبر 583 جولة داخل الأسواق اسفرت عن 4121 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية.

ورصدت الوزارة خلال شهر أكتوبر الفارط 955 مخالفة للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية في موريتانيا.

وأعلنت الوزارة أن المخالفات توزعت ما بين عدم علانية الأسعار (278 مخالفة) وغياب الفواتير (317 مخالفة) واحتكار ومضاربات في الأسعار (130 مخالفة) و تطفيف وتلاعب بالموازين (10 مخالفة).

وقالت الوزارة إنها أغلقت 219 محلا تجاريا، مشيرة إلى أنها فتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على اصحابها للخزينة العامة للدولة.

وقالت الوزارة إنها قامت بحملة لسحب أنواع من الشامبو الجاف وذلك لاحتوائه على مواد قد تشكل خطرا على صحة المستهلك.

ويتعلق الأمر ببعض انواع الشامبو التي تم إنتاجها قبل 31/10/2021 وتحمل العلامات التجارية التالية: دوف – Dove ،نيكسوس – Nexxus تريسيمي – Trsemme بيد هيد – Bed Head.

وصادرت الوزارة 25 طنا من المواد منتهية الصلاحية خلال شهر أكتوبر الفارط، فيما أجرت عمليات تحسيس شملت 1356 محلا تجاريا.

وقالت الوزارة إن الأسواق اتسمت خلال الشهر الماضي، بوفرة المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، ووفرة الخضروات والفواكه في الأسواق واستقرار أسعارها.

وصادرت الوزارة كميات من مختلف المواد المنتهية الصلاحية كا لعصائر والبسكويت، مشيرة إلى أنها عاقبت أصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك.

وأغلقت الوزارة خلال الشهر الماضي، مخزنا في الميناء يحتوي على كميات من الأرز «تبلغ 7,5 طنا مشكوك في صلاحيتها للاستهلاك البشري».