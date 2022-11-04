الوزير الأول يلزم القطاعات الحكومية “بمرتنة” فرص التشغيل

ألزم الوزير الأول محمد ولد بلال، قطاعات الحكومة بالعمل على مرتنة فرص التشغيل من أجل محاربة البطالة، وخاصة في القطاعات الإنتاجية والأشغال العامة والخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة الوزارية المكلفة بالتشغيل، عرضت خلاله آليات تفعيل السياسة العامة للتشغيل والحلول القطاعية لرفع مستوى الولوج إلى فرص العمل.

وناقش الاجتماع الوزاري “خلق كفاءات مهنية وطنية تساهم في رفع النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل بطريقة تضمن المساواة بين جميع المواطنين”، وفق مصدر رسمي.

وأضاف نفس المصدر أنه في نهاية الاجتماع “ألزم الوزير الأول كافة القطاعات الحكومية بضرورة التنسيق في تدخلاتهم بغية الحد من البطالة، ومرتنة فرص التشغيل التي يوفرها كل قطاع، وخاصة القطاعات الإنتاجية وقطاعات الأشغال العامة والخدمات”.

كما طلب من كل قطاع حكومي “تقديم حصيلته في مجال التشغيل خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية بعد شهرين”.