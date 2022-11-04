أخبار

الوزير الأول يلزم القطاعات الحكومية “بمرتنة” فرص التشغيل

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال

ألزم الوزير الأول محمد ولد بلال، قطاعات الحكومة بالعمل على مرتنة فرص التشغيل من أجل محاربة البطالة، وخاصة في القطاعات الإنتاجية والأشغال العامة والخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة الوزارية المكلفة بالتشغيل، عرضت خلاله آليات تفعيل السياسة العامة للتشغيل والحلول القطاعية لرفع مستوى الولوج إلى فرص العمل.

وناقش الاجتماع الوزاري “خلق كفاءات مهنية وطنية تساهم في رفع النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل بطريقة تضمن المساواة بين جميع المواطنين”، وفق مصدر رسمي.

وأضاف نفس المصدر أنه في نهاية الاجتماع “ألزم الوزير الأول كافة القطاعات الحكومية بضرورة التنسيق في تدخلاتهم بغية الحد من البطالة، ومرتنة فرص التشغيل التي يوفرها كل قطاع، وخاصة القطاعات الإنتاجية وقطاعات الأشغال العامة والخدمات”.

كما طلب من كل قطاع حكومي “تقديم حصيلته في مجال التشغيل خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية بعد شهرين”.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

مقالات ذات صلة

بإشراف ضباط إسبان.. اختتام تكوين لمشاة البحرية الموريتانية

منذ ساعة واحدة

اليابان تمنح موريتانيا 3567 طنا من الأرز

منذ ساعة واحدة

غينيا.. متابعات قضائية في حق ” كوندي” وعدد من الوزراء السابقين

منذ 6 ساعات

موريتانيا.. 955 مخالفة للمحلات التجارية خلال الشهر الماضي

منذ 7 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى