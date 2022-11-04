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اليابان تمنح موريتانيا 3567 طنا من الأرز

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

سلمت سفارة اليابان في موريتانيا، اليوم الجمعة، 3567 طنًا من الأرز بقيمة 1,2 مليار أوقية قديمة، منحة للسلطات الموريتانية، في إطار برنامج العون الغذائي الياباني لسنة 2021.

وتسلمت المنحة من طرف مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، التي قالت إن الدعم الغذائي الياباني “يندرج في إطار دعم المجهود التنموي لبلادنا في سبيل النهوض بالفئات الهشة”.

وتقدمت بنت خطري بالشكر إلى الحكومة والشعب اليابانيين، على ما قالت إنه “الوقوف الدائم” إلى جانب موريتانيا.

وقالت إن كميات الأرز سيتم بيعها عن طريق المزاد العلني بإشراف من الهيئات المختصة، ووفق المساطر المنصوصة، بحضور ممثلين للسفارة اليابانية.

من جانبه قال السفير الياباني في نواكشوط إنه مرتاح لمستوى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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