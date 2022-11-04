بإشراف ضباط إسبان.. اختتام تكوين لمشاة البحرية الموريتانية

اختتم الجيش الموريتاني اليوم الجمعة، تدريبات عسكرية مشتركة بين مشاة البحرية الوطنية، وعناصر من قوات المظليين للجيش الأسباني ،استمرت على مدى 25 يوما.

وحسب ما أعلن الجيش الموريتاني، فقد تلقي خلال هذا التدريب عناصر البحرية الوطنية تكوينا على الإسعافات الأولية ورعاية المصابين أثناء القتال، والرماية من جميع الوضعيات بالأسلحة الفردية والجماعية.

وشمل التكوين التدرب على قتال المنازل، واقتحام المباني، وتأمين القوافل، وجرى تعلم هذه المهارات وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حسب ما أعلن الجيش الموريتاني.

وأشاد قائد أركان البحرية المقدم محمد المامون الشيخ محمد فاضل قائد مكتب العمليات الذي أشرف على اختتام التكوين، أشاد بمستوى التعاون بين البلدين ووجه شكره الخاص إلى المؤطرين الإسبان الذين أشرفوا على هذه الدورة التدريبية.

من جانبه نوه النقيب قائد المدربين الإسبان بمستوى التعاون العسكري بين البلدين، كما شكر قيادة الأركان البحرية وتجمع مشاة البحرية.