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جهة نواكشوط تعقد دورتها العادية الرابعة للعام الجاري

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ثواني

عقد المجلس الجهوي لمدينة نواكشوط اليوم الجمعة جلسته الافتتاحية للدورة العادية الرابعة لسنة 2022 تحت رئاسة فاطمة عبد المالك رئيسة المجلس.
‏ووحسب ما أعلنت حهة نواكشوط، فإن جدول أعمال هذه الدورة، يتضمن جملة من القضايا، من ضمنها مداولة تتضمن المصادقة على الميزانية الأصلية وملحقاتها، للسنة المالية 2023.

وتم انتخاب المجلس الجهوي لمدينة نواكشوط خلال آخر انتخابات محلية وتشريعية وجهوية، شهدتها موريتانيا، وتمكن حينها حزب الإنصاف (الاتحاد من أجل الجمهورية سابقا) ، من حسم جهة نواكشوط لصالحة بعد خوضه لشوط ثان في مواجهة تحالف أحزاب المعارضة.

وعقد المجلس الجهوي لجهة نواكشوط أول  دورة له شهر شهر فبراير عام 2019، واستمرت حينها 10 أيام وتم خلالها نقاش النظام الداخلي، و تمديد الفترة الزمنية المتعلقة ببعض العقود مع الشركاء.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ثواني

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