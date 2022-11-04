تأجيل مهرجان “مدائن التراث” بسبب أسفار خارجية للرئيس

قررت الحكومة الموريتانية، تأجيل مهرجان مدائن التراث، بسبب ارتباطات وأسفار خارجية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تمنعه من حضور المهرجان.

وسيتم تنظيم النسخة المقبلة من المهرجان يوم 23 دجمبر بدلا من 9 من نفس الشهر، ومن المقرر أن يقدم وزير الثقافة والشباب والرياضة بيانا أمام مجلس الوزراء المقبل بهذا الخصوص.

وكانت الحكومة الموريتانية قد قررت منذ العام الماضي تنظيم المهرجان في التاريخ المذكور، بعدسنوات تنظيمه بشكل سنوي بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، كما غيرت اسمه من ” المدن القديمة” إلى مدائن التراث.