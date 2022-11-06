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الجيش يوقف 40 منقبا عن الذهب قرب الحدود الشمالية

صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
قافلة المنقبين قبل انطلاقها من ازويرات أرشيف (صحراء ميديا)

سلم الجيش الموريتاني، ليل السبت/الأحد، 40 منقبًا عن الذهب إلى فرقة الدرك الوطني بمقاطعة بير أم اكرين، أقصى شمالي موريتانيا، وفق ما أفاد مراسل “صحراء ميديا” في تيرس الزمور.

وأضاف المراسل أن المصادر التي أكدت الخبر “لم تفصح عن سبب توقيف المنقبين”.

فيما رجحت مصادر أخرى أن تكون وحدة الجيش أوقفت المنقبين حين حاولوا عبور الحدود الشمالية للبلاد من أجل التنقيب عن الذهب في المنطقة العازلة، غير بعيد من الجدر الأمني المغربي.

وقالت المصادر إن المنقبين الموقوفين ستتم إحالتهم إلى القضاء.

وسبق أن حذرت السلطات الموريتانية المنقبين عن الذهب من مغبة عبور الحدود الموريتانية، من أجل التنقيب في أراضي الدول المجاورة، وهو ما سبق أن تسبب في مقتل عشرات المنقبين وتوقيف العديد منهم في المغرب والجزائر خلال السنوات الأخيرة.

وكان منقبون موريتانيون قد تعرضوا بحر الأسبوع الماضي، إلى قصف سقط فيه عدة قتلى، حين كانوا ينقبون عن الذهب في المنطقة العازلة.

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صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات

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