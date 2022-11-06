السنغال.. خفض أسعار الإيجار وبعض المواد الغذائية

أقر الرئيس السنغالي ماكي صال تخفيضات جديدة في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى أسعار الإيجار، خلال اجتماع للمجلس الوطني للمستهلكين ترأسه أمس السبت، وفق ما أورد مراسل “صحراء ميديا” في دكار.

واتخذ صال خلال الاجتماع 11 قرارا، من أهمها تخفيض أسعار اللحوم وبعض الخضروات المحلية والمستوردة، حيث سيصل سعر البصل المستورد إلى 500 فرنك غرب أفريقي للكيلوغرام، بدلًا من 700 فرنك، أما البصل المحلي فأصبح سعره 400 فرك للكيلوغرام، بدلا من 500 فرنك.

أما لحوم الأبقار فأصبحت تباع بموجب القرارات الجديدة بسعر 3600 فرنك للكيلوغرام، بعد أن كان يباع بسعر 4000 فرنك، في حين وصل سعر كيلوغرام لحم الغنم إلى 4300 فرنك بدلا من 4500.

وتأتي هذه القرارات في ظل موجة غلاء غير مسبوقة تعيشها السنغال، خاصة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أقل من سنة بنسبة 18%، فيما تمثل المواد الغذائية 40 في المائة من مصاريف السنغاليين، حسب الوكالة الوطنية للإحصاء والسكان السنغالية.

وإلى جانب المواد الغذائية الضرورية، يواجه السنغاليون وخصوصا سكان العاصمة دكار (قرابة 4 ملايين نسمة)، ارتفاعا جنونيا في أسعار الإيجار، وهي معضلة اتخذت السلطات منذ عام 2014 قانونا لتنظيمها، يمنع دفع مقدم الإيجار أكثر مما يساوي شهرين، لكن التوسع والزيادة السكانية زادت من تفاقم أزمة الإيجار.

ومن أجل التخفيف من ذلك على السكان، وخاصة ذوي الدخل المحدود، اتخذ الاجتماع الذي ترأسه ماكي صال، قرارات بتخفيض أسعار الإيجار، بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 20 في المائة.

ويوضح القرار أن أسعار الإيجار التي تقل عن 300 ألف فرنك أو تساويها، سيتم تخفيضها بنسبة 20 في المائة، فيما سيتم تخفيض الإيجار الذي يتراوح ما بين 300 ألف و500 ألف بنسبة 10 في المائة.

من جهة أخرى، أقر الاجتماع تخفيض تكاليف التعليم، عبر تقليص رسوم التسجيل في التعليم الخصوصي والعمومي، وقرر أن يكون التعليم الابتدائي مجانيا بالنسبة للمدارس العمومية، وذلك عبر إعفاء العائلات من رسوم التسجيل المدرسي.