إطلاق سراح 20 طفلا خطفهم مسلحون في نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الأحد، أن مسلحين خطفوا الأسبوع الماضي 21 طفلا يعملون في مزرعة في ولاية كاتسينا، شمال غربي البلاد، أطلقوا سراح جميع رهائنهم.

الأحد الماضي، اقتحم عشرات المسلحين على دراجات نارية مزرعة خارج قرية مايروا وخطفوا الأطفال، وفقا لمتحدث باسم شرطة كاتسينا ومسؤول محلي.

وكانت هذه المصادر قد أفادت في البداية عن خطف 39 طفلا ، في الوقت الذي أفاد المسؤول المحل ي بأن الخاطفين طالبوا بفدية قدرها 30 مليون نيرة (68 ألف يورو) مقابل إطلاق سراحهم.

ولكن مساء السبت، أعلن المتحدث باسم شرطة كاتسينا غامبو إيساه أن الرهائن – الذين يبلغ عددهم في الواقع 21 – أطلق سراحهم.

وقال إيساه في بيان “إنه لمن دواعي سروري أن أعلن إطلاق سراح 21 عاملا مختطفا. وقد تم لم شملهم مع عائلاتهم”.

ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة ما إذا كان قد تم دفع فدية لتأمين الإفراج عن الرهائن الذين قال إن هم 17 فتاة وأربعة صبية تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما.

وترهب العصابات المسلحة، المعروفة محليا بـ”قطاع الطرق”، الولايات الشمالية الغربية والوسطى في الدولة الإفريقية الأكثر اكتظاظا بالسكان. وتقوم هذه العصابات بعمليات نهب وخطف وقتل القرويين.

وعادة ما يتم إطلاق سراح الرهائن بعد دفع فدية للعصابات التي تتخذ ملاذا لها في غابة روغو الشاسعة التي تمتد عبر ولايات زامفارا ونيجر وكاتسينا وكادونا.