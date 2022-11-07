موريتانيا.. قائمة اللاعبين المحليين المستدعاة لمعسكر نوفمبر

أعلن مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم، القمري أمير عبدو،قائمة المنتخب الوطني للمحليين المستدعاة للدخول في معسكر تدريبي في نواكشوط، خلال أيام الفيفا لشهر نوفمبر الجاري (الاثنين 7 والجمعة 11).

وكانت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، أعلنت أمس الأحد، أنها بعد التشاور مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني، قد قررت تخصيص الأيام الدولية للفيفا لشهر نوفمبر الحالي، لإقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للمحليين.

وقالت إن هذا القرار يأتي “تغليباً لحاجة منتخب المحليين لهذا المعسكر، في ظل اقتراب موعد نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2022 الخاصة باللاعبين المحليين، التي ستقام في الجزائر شهر يناير المقبل، والبعد النسبي لموعد استئناف تصفيات كأس أفريقيا للأمم 2023”.

وأضافت أنها تعمل مع “الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمحليين، على وضع أفضل برنامج تحضيري لهذه البطولة القارية”.

وجاءت قائمة اللاعبين المستدعاة على النو التالي:

حراسة المرمى:

محمد المختار (الجمارك) ناموري دياو (تفرغ زينه) امباكي اندياي (نواكشوط كينغس) مامودو امبودج (أفسي نواذيبو) خاليدو با (سنيم).

خط الدفاع:

تيرنو با (أفسي تفرغ زينه) المختار بلال (الجمارك) الدمين السالك ( أفسي نواذيبو) محمد صار (نواكشوط كينغس) محمد ازويد (نواكشوط كينغس) حسن لمرابط (أفسي نواذيبو) العيد عبد الله (الجمارك).

خط الوسط:

سيدي يعقوب (أفسي نواذيبو) (محمد خي لجواد) (أفسي تفرغ زينه) إبراهيما كوليبالي (أفسي نواذيبو) (بونا محمد (أفسي نواذيبو) الدده محمد (الشمال أفسي) محمد لمين حوبت (نواكشوط كينغس) ياسين الشيخ الولي (أفسي نواذيبو) سيدي تودا (نواكشوط كينغس) يسلم المراكشي (اسنيم) انجياي حمادي (أفسي تفرغ زينه) أعمر سيدي بونا (أفسي نواذيبو).

خط الهجوم: مامادو سي (نواكشوط كينغس) حميه الطنجي (أفسي نواذيبو) يعقوب هنون (أفسي تفرغ زينه) بكاي واد (الجمارك)سيدي مولاي (الشرطة) مولاي إدريس (نواكشوط كينغس).