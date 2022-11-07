“الهابا” تكون صحفيين حول آليات مواجهة الأخبار الكاذبة

أطلقت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) اليوم الاثنين بنواكشوط، دورة تكوينية حول آليات مواجهة الأخبار الكاذبة، بالتعاون مع السفارة الفرنسية في نواكشوط.

وقال رئيس السلطة العليا، الحسين ولد مدو، إن العاملين في المجال الصحفي في موريتانيا والعالم، يواجهون إشكالية التعال مع الأخبار الكاذبة، بسبب بسبب التحدي الرقمي، وما يطرحه من تحديات أصبحت تهدد السلم الاجتماعي وتغرر بالمواطنين.

وأعرب عن أمله أن “تساهم النقاشات والعروض المقدمة خلال الدورة، في إيجاد حل لهذه التحديات، ورصد انعكاستها السلبية، رغم ما تتيحه من فرص، خاصة في سبيل دمقرطة الٱعلام، سبيلا للحفاظ على قدسية الخبر ومهنية العمل الصحفي بشكل عام”.

الدورة التي ستدوم أعمالها خمسة أيام ستقدم خلالها مجموعة من العروض النظرية والتطبيقية، حول مواجهة الأخبار الكاذبة في وسائل الاعلام بشكل عام، وخاصة في الإعلام الجديد سيقدمها مدير المدرسة العامة للصحافة في فرنسا.