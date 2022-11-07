من عدة بلدان إفريقية.. إيقاف مهاجرين سريين شمالي موريتانيا

أحالت فرقة الدرك الوطني بمقاطعة «بير أم اكرين»؛ بأقصى الشمال الموريتاني، اليوم الاثنين 20 مهاجرا سريا أجنبيا إلى العدالة، بعد اعتقالهم قبل أيام خلال محاولتهم عبور الحدود إلى الدول المجاورة.

وكانت فرقة الدرك قد تلقت معلومات عن وجود عصابة تعمل في مجال تهريب المهاجرين إلى الدول المجاورة وخلال اقتحامها للموقع، قبضت على المعنيين أثناء انتظارهم لمهرب كان سينقلهم خارج الحدود الموريتانية.

وتتكون المجموعة المعتقلة من ماليين وغينيين وسينغاليين وكاميرونيين ونجيريين، وفق مراسل «صحراء ميديا» في المنطقة الشمالية.

وسبق أن شهدت الحدود الشمالية عدة محاولات للهجرة السرية نحو الجزائر كبداية للانطلاق نحو أوروبا، لكنها تناقصت خلال الآونة الأخيرة، حيث تزايد إقبال المهاجرين على الهجرة عبر البحر عن طريق نواذيبو.