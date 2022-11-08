روندا تتهم الكونغو بانتهاك مجالها الجوي

أكدت الحكومة الرواندية أن مقاتلة تابعة للقوات الجوية لجمهورية الكونغو الديمقراطية قامت أمس الاثينن بانتهاك مجالها الجوي، وهبطت لفترة وجيزة في مطار روبافو في المقاطعة الغربية للبلاد.

وأوضح بلاغ للحكومة الرواندية أن “مقاتلة من طراز Sukhoi-25 تابعة للقوات الجوية لجمهورية الكونغو الديمقراطية قامت أمس الاثنين حوالي الساعة 11:20 بالتوقيت المحلي بانتهاك المجال الجوي لرواندا، وهبطت لفترة وجيزة في مطار روبافو في المقاطعة الغربية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “رواندا لم تقم بأي عمل عسكري ردا على هذا الانتهاك”، مشيرة إلى أن “المقاتلة عادت إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد هذا الحادث”.

وبحسب البلاغ فقد” احتجت السلطات الرواندية على هذا الاستفزاز لدى حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي اعترفت بوقوع الحادث”.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من 48 ساعة من التزام وزيرا خارجية البلدين بأنغولا على “مواصلة الحوار” من أجل تسريع وقف الأعمال العدائية بين البلدين الجارين.

وتشهد العلاقات الثنائية بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية توترا ملحوظا في الآونة الأخيرة، دفع السلطات الكونغولية في متم الشهر الماضي إلى طرد السفير الرواندي فينسنت كاروغا.

بالمقابل، تتهم رواندا جمهورية الكونغو الديمقراطية بإدماج القوات الديمقراطية لتحرير رواندا في جيشها الوطني وقصف أراضيها.