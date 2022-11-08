العالم يشهد آخر خسوف كلي للقمر هذا العام

يشهد العالم اليوم الثلاثاء، خسوفا قمريا كاملا، يعرف باسم “قمر الدم”، هو الثاني والأخير خلال العام الجاري، والذي لن يتكرر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وستشهد أجزاء من آسيا وأميركا الشمالية هذه الظاهرة الفلكية، فيما لن يشهده الوطن العربي، ومعظم أوروبا وسيستمر الخسوف مدة ساعة و25 دقيقة، في حين سيكون إجمالي مدته 3 ساعات و40 دقيقة.

ويعد هذا الخسوف الكلي هو الثاني للقمر هذا العام، وكان الأول في مايو، ولن يحدث الخسوف التالي قبل عام 2025.

وسيكون الخسوف الكلي للقمر مرئيا في أنحاء أمريكا الشمالية في ساعات ما قبل الفجر، وكلما تم التوجه أقصى الغرب كلما كانت الرؤية أفضل، وفي آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ يمكن رؤيته بعد غروب الشمس.

وسيظهر القمر باللون البرتقالي المائل للاحمرار المختلط من ضوء غروب الشمس وشروقها.

ويحدث الخسوف الكلي عندما يتحرك القمر من الغرب إلى الشرق عبر ظل الأرض، ليأخذ اللون النحاسي أو الأحمر الغامق عند الذروة العظمى، علماً أن اللون يعتمد على حالة الغلاف الجوي للأرض ويمكن رؤية ذلك بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام أدوات رصد خاصة.