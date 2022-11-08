تأجيل الدورة الثانية من مهرجان موسيقى الرعاة الدولي

أجلت اللجنة العليا لمهرجان موسيقى الرعاة الدولي «فريدي/الطينطان» تنظيم النسخة الثانية من المهرجان، بسبب سحب الحكومة رخص المهرجانات الثقافية.

وقال بيان صادر عن اللجنة، إن المنظمين «تريثوا بعد صدور قرار الحكومة وراجعوا الوزارة المعنية عدة مرات، أملا في الحصول على صيغة للحل، لكون معظم المهرجانات الأخرى لعام 2022 نظمت بالفعل، وهو ماجعلنا نشعر بالغبن» حسب تعبير البيان.

وأضاف البيان، أن اللجنة واصلت التحضيرات، بناء على وعود وصفتها بـ«غير الموثقة» باحتمال الحصول على ترخيص، «غير أن معظم الشركاء والداعمين أوقفوا إجراءات الدعم في انتظار وثيقة رسمية من الوزارة».

وأشارت اللجنة العيا للمهرجان إلى أن إعلان الوزارة تأجيل مهرجان «مدائن التراث» إلى نفس التوقيت المخصص أصلا لمهرجان موسيقى الرعاة، «كان تطورا مفصليا لم يترك لنا بصيص أمل» وفق البيان.

وأكد البيان أن المهرجان ليس «سياسيا ولا قبليا ولا جهويا ولا شرائحياً ولا نقابيا، إذ تنصهر في لجنته العليا ومختلف لجانه المتخصصة نخبة من كافة ولايات الوطن وأعراقه في مختلف التخصصات» على حد قوله.

وتابع البيان أن خطة المنظمين للمهرجان لهذا العام، كانت تعمل على مشاركة فرق تراثية « من عدة بلدان في العالم، بالإضافة إلى مفاجئات كثيرة في المحتوى والشكل».

ونظمت النسخة الأولى من مهرجان موسيقى الرعاة الدولي في مدينة الطينطان، بولاية الحوض الغربي، في ديسمبر الماضي، ليصفه مدير المهرجان محمد فال ولد بوخوصه بأنه بداية رحلة نحو تحقيق «الحلم الكبير» بأن تكون الطينطان وجوارها «عاصمة دائمة للتنمية والثقافة والسياحة والعلم والتراث».