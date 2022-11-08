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لجنة الانتخابات.. ميزانية وإعادة هيكلة وعمال جدد

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تعكف لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، منذ تسلمها المهام، على إعداد خطة لإعادة هيكلة اللجنة وفق هيكل تنظيمي جديد، حسب ما أكدت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا”.

وقالت هذه المصادر إن نائب رئيس اللجنة المحامي والخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي يعكف على إعداد خطة إعادة الهيكلة التي ينتظر أن تكون جاهزة في غضون أيام.

وأضافت المصادر أن إعادة الهيكلة المرتقبة ستتضمن اكتتاب عمالٍ جدد للجنة، من أجل تنظيم وتسيير الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية المرتقبة في غضون أشهر معدودة.

وسيتم التعاقد مع العمال لمدة تزيدُ على العامين، أي أن عملهم سيستمر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في النصف الثاني من سنة 2024، حسب نفس المصادر.

وتأتي هذه المصاريف ضمن ميزانية اللجنة للعام المقبل (2023)، إذ تشير بعضُ المصادر إلى أن اللجنة ستحصل على ميزانية قدرها 5 مليارات أوقية قديمة.

وكانت اللجنة السابقة قد صرفت مبلغ نصف مليار أوقية قديمة، هو إجمالي ميزانيتها للعام 2022، حسب ما تشير إلى ذلك بيانات الخزينة العامة للدولة.

وسبق أن طلبت اللجنة الحالية من السلطات الموريتانية منحها المبنى السابق للجمعية الوطنية، وسط العاصمة نواكشوط، لتتخذ منه مقرًا للإشراف على الانتخابات.

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صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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