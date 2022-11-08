الرئيس الإندونيسي يستقبل أمين عام منتدى أبوظبي للسلم

استقبل جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، الشيخ المحفوظ بن بيه أمين عام منتدى أبوظبي للسلم، وعبدالله سالم الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إندونيسيا، أمس بالقصر الرئاسي في العاصمة جاكرتا.

ونقل أمين عام منتدى أبوظبي للسلم إلى الرئيس الإندونيسي تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، و”تمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولجمهورية إندونيسيا الصديقة مزيدا من التطور والرقي والرخاء”، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

كما سلّم الأمين العام الرئيس جوكو ويدودو جائزة منتدى السلم لعام 2022 (جائزة الحسن بن علي للسلم الدولية) التي منحها له المنتدى “تقديرا لجهود فخامته في تعزيز ثقافة السلم والتعايش السعيد في إندونيسيا”، حسب نفس المصدر.

من جانبه حمّل الرئيس الإندونيسي، أمين عام المنتدى “تحيّاته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وخالص تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام الرفعة والتقدم”، حسب الوكالة.

وأعرب الرئيس الإندونيسي عن “تطلعه لتعزيز العلاقات بين إندونيسيا والإمارات، وتنسيق الجهود لإنجاح مجموعة العشرين من أجل السلام والازدهار في العالم”.

وعبّر الرئيس عن “اعتزازه بنيله جائزة الإمام الحسن بن علي للسلم وعن امتنانه لدولة الإمارات ومنتدى أبوظبي للسلم”، مؤكدا أن إندونيسيا “ظلت على مدى التاريخ تثمن عاليا التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والأعراق والثقافات المختلفة، وتعمل على إرساء دعائم السلم الإقليمي والدولي”.

من جهته اعتبر الأمين العام لمنتدى أبوظبي أن “منح هذه الجائزة لفخامة رئيس إندونيسيا جاء تقديرا لإسهامه الشخصي الفريد وإسهام إندونيسيا المشهود في نشر السلم الدولي والنجاح الكبير الذي حققه بلده العظيم في ترسيخ قيم التعايش السعيد في مجتمعه بمختلف أعراقه وأديانه”.