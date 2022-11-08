شرم الشيخ.. (bp) تسعى لإنتاج الهيدروجين الأخضر في موريتانيا

وقعت موريتانيا اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة بريتش بتروليوم (bp)، بشأن دراساتٍ لتطوير مشروعٍ للهيدروجين الأخضر واسع النطاق.

تم توقيع المذكرة على هامش مؤتمر المناخ “كوب 27″، من قبل عبد السلام ولد محمد صالح وزير البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا، و برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة bp، وبإشراف الرئس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، تتعهد شركة بريتش بتروليوم (bp)، بإجراء دراساتٍ فنية وتجارية، لتقييم الإمكانات الإنتاجية لمشروعٍ كبير لإنتاج الهيدروجين الأخضر في موريتانيا.

وحسب ما أعلنت وزارة البترول والمعادن الموريتانية فإن المذكرة “ستُغطي الدراسات بشكل خاص، توافُرٓ وجودة موارد الرياح والطاقة الشمسية في مناطق واسعة في شمال غرب البلاد”.

وأضافت أنه “في حال أكدت الدراسات النتائج، فيمكن أن تصل الطاقة الإنتاجية المحتملة التي يستهدفها المشروع إلى 30 جيجاوات، لإنتاج 2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا”.

وقالت الوزارة إن “توقيع مذكرة التفاهم هذه، يعد جزءً من استراتيجية الحكومة الموريتانية، لتعبئة وتثمين الموارد الهائلة للبلاد من الغاز والطاقة المتجددة، وخام الحديد، لبناء قطب متكامل لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، خاصة الأمونيا، وكذلك الصلب الأخضر”.

وأضافت أن “موريتانيا أعدت خارطة طريق لتطوير الهيدروجين، وتطمح إلى تحقيق نفاذ شامل للكهرباء بحلول عام 2030 وتحقيق مزيج من الطاقة المتجددة بنسبة 50%”.

وتتعاون موريتانيا وشركة بي بي bp، في تطوير مشروع السلحفاة الكبير آحميم الغازي بالاشتراك مع جمهورية السنغال وكذلك في تطوير حقل بير الله الغازي.