الاليزيه: ماكرون سيعلن غدا انتهاء عملية برخان في الساحل

قالت الرئاسة الفرنسية «الاليزيه»، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن غدا رسميًا انتهاء عملية «برخان» العسكرية في منطقة الساحل، بعد نحو ثلاثة أشهر من انسحابها من مالي.

وأفاد قصر «الاليزيه» أن رئيس الدولة الذي يزور مدينة تولون الفرنسية، سيلقي خطابًا سيشكل “فرصة لإعلان رسميًا انتهاء عملية برخان وتكييف كبير لقواعدنا في إفريقيا”. ولن يكون لهذا الإعلان تداعيات على القوة العسكرية الفرنسية في المنطقة.

وتدخلت فرنسا عسكريا في مالي بدءا من 11 يناير من العام 2013 استجابة لطلب من الحكومة المالية آنذاك للتصدي لزحف مسلحين على باماكو وكبرى مدن البلاد

وفي العام الموالي، دشنت فرنسا رسميا عملية “برخان” التي كان من المقرر لها أن تصبح أطول عملياتها الخارجية منذ نهاية حرب الجزائر في عام 1962، بمشاركة نحو 5500 جندي تم نشرهم في مالي والنيجر وتشاد.

ويدخل نشر القوات الفرنسية ، ضمن شراكة مع دول منطقة الساحل والصحراء الخمس (موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر وتشاد)، أعضاء مجموعة الساحل الخمس.