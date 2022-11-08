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الحزب الحاكم يدعو مناضليه لتنسيق «مبادراتهم السياسية» معه

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
رئيس حزب الإنصاف - محمد ماء العينين ولد أييه (أرشيف)

دعا حزب «الإنصاف»؛ الحزب الحاكم في موريتانيا، اليوم الثلاثاء مناضليه إلى التنسيق مع الهيئات الحزبية بخصوص المبادرات السياسية المنظمة خارج الإطار الحزبي.
وشدد الحزب في بيان له على ضرورة الرجوع للمنسقيات المكلفة بالتحضير للانتخابات في إطار الانضباط الحزبي.

وأكد الحزب أنه على أصحاب المبادرات إبلاغ الهيئات الحزبية ودعوتها للإشراف على النشاط، منبها على إلقاء المسؤول الحزبي كلمة لافتتاح النشاط.
وطالب الحزب بإظهار شعاره بصفة بارزة، “لما يحمله من رمزية ودلالة”، وحضور الحزب في التغطية الإعلامية بصفة بارزة، وفق البيان.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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