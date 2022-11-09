أساتذة متعاونون يطلبون الاكتتاب في التعليم العالي

طالب تجمع الدكاترة المتعاونين مع مؤسسات التعليم العالي في موريتانيا باكتتابهم كأساتذة في الجامعة في ظل “النقص الحاصل في الأساتذة الجامعيين”.

وقال هذا التجمع في بيان له، إن جامعة نواكشوط عبرت عن حاجتها لـ140 أستاذا، غير أن وزارة التعليم العالي “تماطل في تنظيم اكتتاب يسد النقص الحاصل في الأساتذة”، على حد تعبيرهم.

وأضاف التجمع، أن المتابع لواقع التعليم العالي يدرك غياب “استراتيجية وطنية لتعويض النقص الكبير في الكادر البشري خاصة الدكاترة في مؤسسات التعليم العالي”.

وشدد التجمع على أن وزارة التعليم العالي يجب أن تتحمل مسؤوليتها كامة في اكتتاب عاجل للدكاترة المعطلين عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك في ميزانية 2023.

وهدد التجمع باتخاذ خطوات تصعيدية « جادة » لن تتوقف قبل بدء إجراءات حقيقية لاكتتابنا، وفق تعبيرهم.

وخلص إلى القول: « ليس من المنطق أن نحصل على أعلى شهادات ويتم تهميشنا وإقصاؤنا بهذه البساطة »، وفق تعبيره.