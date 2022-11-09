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مقتل موريتاني بالكونغو.. والخارجية تعزي وتعلن فتح “تحقيق”

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، عن تعازيه لأسرة الشريف المختار بوي أحمد، الذي توفي في جمهورية الكونغو “إثر عملية إجرامية غادرة”.

وأكدت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان لها أنها تتابع  مجريات هذه الجريمة البشعة بالتعاون الوثيق مع السلطات الكونغولية حتى تأخذ العدالة مجراها، وفق البيان.

وجددت الوزارة حرصها على التعاون مع السلطات الكونغولية، في مجريات التحقيق “في هذه الجريمة البشعة، لتحقيق العدالة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مواطنينا وممتلكاتهم”.

 

واستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج نظيره الكونغولي جان كلود غاسوكو، في شرم الشيخ، لتلقي تعازيه في الفقيد ومتابعة قطاعه مع السفارة الموريتانية ومع السلطات المحلية الكونغولية كل مستجدات التحقيق”.

ولقى ولد بوي أحمد مصرعه قبل يومين بعد اقتحام عصابة عليه مقر عمله  في منطقة  «ميكالو» وقتلته بعد محاولته التصدي لها، وفق مصادر  من داخل  الجالية الموريتانية في الكونغو.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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