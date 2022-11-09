مقتل موريتاني بالكونغو.. والخارجية تعزي وتعلن فتح “تحقيق”

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، عن تعازيه لأسرة الشريف المختار بوي أحمد، الذي توفي في جمهورية الكونغو “إثر عملية إجرامية غادرة”.

وأكدت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان لها أنها تتابع مجريات هذه الجريمة البشعة بالتعاون الوثيق مع السلطات الكونغولية حتى تأخذ العدالة مجراها، وفق البيان.

وجددت الوزارة حرصها على التعاون مع السلطات الكونغولية، في مجريات التحقيق “في هذه الجريمة البشعة، لتحقيق العدالة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مواطنينا وممتلكاتهم”.

التقيت، في شرم الشيخ، على هامش قمة المناخ، أخي جان – كلود غاسوكو وزير الشؤون الخارجية الكونغولي، الذي تلقيت منه التعازي في مواطننا الشريف المختار بوي أحمد، وتطرقنا لمجريات التحقيق في الجريمة وللسبل الكفيلة بحماية أرواح مواطنينا في الكونغو وممتلكاتهم. pic.twitter.com/OYCvlrYAcp — Mohamed Salem Merzoug (@MS_Merzoug) November 9, 2022

واستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج نظيره الكونغولي جان كلود غاسوكو، في شرم الشيخ، لتلقي تعازيه في الفقيد ومتابعة قطاعه مع السفارة الموريتانية ومع السلطات المحلية الكونغولية كل مستجدات التحقيق”.

ولقى ولد بوي أحمد مصرعه قبل يومين بعد اقتحام عصابة عليه مقر عمله في منطقة «ميكالو» وقتلته بعد محاولته التصدي لها، وفق مصادر من داخل الجالية الموريتانية في الكونغو.