وزير الثقافة الموريتاني يعقدٌ جلسة عمل مع نظيره السعودي في الرياض

عقد وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد اسويدات، اليوم الأربعاء، بالعاصمة السعودية الرياض، جلسة عمل مع نظيره السعودي ماجد القصبي.

و تناولت الجلسة العمل أوجه التعاون والشراكة بين قطاعات الثقافة والاعلام في البلدين، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

واتفق الطرفان خلال جلسة العمل على تطوير الشراكة البينية وخصوصا في مجال تغطية موسم الحج القادم، وتبادل مذكرات التعاون في مجالات محددة، وذلك بحضور مديري المؤسسات العمومية الموريتانية للبث والاذاعة والتلفزة الموريتانية، وكبار معاوني وزير الاعلام السعودي.

وأعلن وزير الإعلام السعودي عن استعداد قطاعه لمواكبة «جميع الاصلاحات بقطاع الثقافة في موريتانيا على كافة الصعد»، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.

وأورد المصدر ذاته أنه بعد اللقاء ترأس الوزيران مع نظرائهم حفل انطلاق المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون في نسخته الثانية والعشرين 22 المنظم من طرف اتحاد الاذاعات العربية بالرياض من 9-13نوفمبر 2022 بحضور ثقافي وإعلامي كبير.