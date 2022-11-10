أخبار

احتجاجا على نقلهم.. ملاك مطاحن الذهب يضربون عن العمل

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
مطاحن الذهب في مدينة ازويرات (صحراء ميديا)

أعلن ملاك المطاحن في مركز معالجة الحجارة المشبعة بالذهب قرب مدينة «ازويرات» توقفهم عن العمل في المطاحن ابتداء من فجر اليوم الخميس ، مؤكدين رفضهم التام الرحيل إلى منطقة «اصفاريات» لما تمثله من خطر على صحتهم.

وفي بيان لمكتب المطاحن بازويرات حذر من خطورة نقل العمال إلى منطقة «اصفاريات» بالنظر إلى كونه يقع بين مصانع معالجة التربةا لمشبعة بالزئبق وبمواد كيميائية لا يختلف اثنان على خطرها كالسيانيد، حسب تعبيرهم.

وأكد البيان  استعداد أصحاب المطاحن للرحيل  إلى مكان ملائم صحيا بالدرجة الأولى ومتوفر على متطلبات الحياة والعمل معا من ماء  وكهرباء وأمن، وفق البيان.

وكانت السلطات قد قررت ترحيل مركز المعالجة في ضواحي ازويرات إلى منطقة «اصفاريات» قرب مصانع معالجة مخلفات التعدين الأهلي من أجل تشييد مدينة سمتها “مدينة الحياة”.

وقال البيان إن الإضراب جاء ردا على التصرفات الأحادية لشركة «معادن موريتانيا» التي قررت نقل المطاحن والمنقبين إلى منطقة مشبعةبالسيانيد، دون مراعاة صحة آلاف الأشخاص، وفق البيان.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

مقالات ذات صلة

وزير الثقافة الموريتاني يعقدٌ جلسة عمل مع نظيره السعودي في الرياض 

منذ 10 ساعات

رئيس أفريقي يتهم أوروبا بـ «النفاق» في ملف المناخ

منذ 10 ساعات

بعد 6 أشهر.. استراتجية جديدة لفرنسا في أفريقيا

منذ 12 ساعة

مقتل موريتاني بالكونغو.. والخارجية تعزي وتعلن فتح “تحقيق”

منذ 15 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى