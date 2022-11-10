موريتانيا.. تسجيل 34 مخالفة ضد صيدليات في 4 ولايات 

وقالت وزارة الصحة في منشور لها، اليوم الخميس، إن مفتشية الصيدلة بالمفتشة العامة للصحة، نفذت خلال شهر أكتوبر عمليات تفتيش في كل من ولايات، كوركول، وكيديماغا، ونواكشوط الغربية، ونواكشوط الشمالية، شملت 71 منشأة صيدلية.

أعلنت مفتشية الصيدلة التابعة لوزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 36 مخالفة في 24 منشأة صيدلية، خلال عمليات تفتيش نظمتها خلال شهر أكتوبر الماضي، وشملت أربع ولايات.

وأضافت أن المخالفات التي سجلتها شملت، 9 مخالفات متعلقة بوجود أدوية منتهية الصلاحية، وقد تم سحب الأدوية وإغلاق المنشأة 3 أيام، ومخالفتان متعلقتان بوجود أدوية مجهولة المصدر، وقد تم سحب الأدوية وإغلاق المنشأتين لمدة 10 أيام.

وأشارت إلى أنها سجلت أيضا، 15 مخالفة متعلقة بعدم كتابة الأسعار أو زيادتها؛ وقد تم إغلاق المؤسسات المعنية لمدة 3 أيام، و5 مخالفات متعلقة بغياب المسؤول الفني، وقد تم إغلاق المنشأة حتى اكتتاب مسؤول فني وتوقيع عقد عمل شرعي معه.