المغرب يقدم 30 منحة في مجال التكوين المهني لموريتانيا

قدمت المملكة المغربية 30 منحة دراسية لطلبة موريتانيين لمتابعة دراستهم في مجال التكوين المهني، في التخصصات التي تتطلبها احتياجات الاقتصاد الموريتاني، وغير المتوفرة في العرض التكويني بموريتانيا.

واعتبر وزير التشغيل الموريتاني، نيانغ مامودو، خلال حفل نظم بالمناسبة، أن هذه المنح هي نتيجة التعاون الوثيق بين المملكة، التي وصفها بالشريك المهم، وموريتانيا في مجال التكوين، داعيا الطلبة المستفيدين من المنح إلى أن يكونوا نموذجا لزملائهم وسفراء لبلدهم .

من جهته اعتبر حميد شبار، سفير المملكة بموريتانيا، أن هذه المنح، التي خصصها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لموريتانيا، ستمكن الطلبة المستفيدين منها من متابعة دراستهم بالمملكة في مختلف التخصصات.

وأبرز شبار، أن موريتانيا تتصدر المستفيدين، إفريقيا، من المنح المقدمة من طرف المملكة ، مذكرا في هذا الصدد أنه تم إحداث الوكالة المغربية الموريتانية للتعاون (أمامكو) سنة 1974 ، لمواكبة موريتانيا في تكوين أطرها، والتي تحولت فيما بعد إلى الوكالة المغربية للتعاون الدولي .

وأوضح أن الطلبة الذين استفادوا من التكوين بالمغرب منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي وصل عددهم، اليوم، الى الآلاف ويساهمون، سواء على مستوى القطاع العمومي أو القطاع الخاص أو القطاع الأكاديمي، في تنمية وتطوير اقتصاد البلاد.

ويصل عدد المنح المقدمة لموريتانيا برسم سنة 2022 ، وفق شبار، إلى ما يناهز 360 منحة، إذا ما تم احتساب المنح المخصصة للتكوين المهني .