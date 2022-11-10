تيرس زمور.. منع دخول الآليات للولاية إلا بإذن مسبق

أفادت مصادر خاصة لصحراء ميديا أن الدولة قررت اعتماد إجراءات جديدة لمنع دخول الآليات الكبيرة إلى ولاية تيرس زمور شمالي البلاد، في محاولة لمنع استخدامها من قبل المنقبين عن الذهب السطحي.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في تيرس زمور، نقلا عن مصادر محلية، أن الدولة اشترطت للسماح بدخول الآليات للولاية، حصولها على إذن مسبق من وزارة البترول والطاقة والمعادن، أو توفرها على مذكرة تثبت تبعيتها لإحدى الشركات العاملة في الولاية.

وأضافت المصادر، أن “هذا القرار ياتي تفاديا من السلطات، لتهريب الأفراد للآليات إلى مناطق التنقيب عن الذهب المنتشرة في الولاية”.

أوقفت فرقة الدرك الموريتاني في مدينة بير أم اغرين، أقصى شمالي البلاد، الأسبوع الماضي 25 سودانيا خلال مزاولتهم نشاط التنقيب السطحي عن الذهب في منطقة امجيحدات.

وكان بعض الموقوفين ينقب باستخدام آليات كبيرة غير مرخصة في تلك المنطقة، فيما كان بعضهم يمارس التنقيب بشكل مباشر، وهو ما يمنع على الأجانب.