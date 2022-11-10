السنغال تضاعف راتب مدربها قبيل المونديال

كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن تمديد عقد مدرب المنتخب الأول عليو سيسي لغاية اغسطس 2024، بدل اغسطس 2023.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الاتحاد قرر مضاعفة راتب المدرب السنغالي، ليصل إلى 30 مليون فرنكا، بدل 15 مليون.

وقال وزير الرياضة يانخوبا دياتارا إن المدرب سيسي لم يطلب أي شيء، فكل ما يقوم به بدافع وطني فقط.

وأضاف المسؤول السنغالي “يعد سيسي من مدربي المنتخبات الأقل أجرا في أفريقيا، لم يطلب أبدا أي شيء، ولا يحبذ أن نتحدث معه حول التعويضات، لذلك من الطبيعي أن تأتينا تعليمات رئيس الجمهورية بزيادة راتب سيسي”.

وقاد سيسي منتخب بلاده إلى الفوز لأول مرة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون، وهو الذي تولى قيادة أسود التيرانغا عام 2015، خلفا للفرنسي آلان جيراس.

وتشارك السنغال في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وسيفتتح أسود التيرانغا البطولة بمباراة ضد الإكوادور في 20 نوفمبر الجاري، ومن المنتظر أن يعلن سيسي عن اللائحة النهائية للاعبين الذين سيستدعون إلى البطولة يوم الجمعة 11 نوفمبر الجاري، قبل أن يسافر اللاعبون والطاقم إلى الدوحة في 14نوفمبر، لبدء معسكرهم التدريبي.