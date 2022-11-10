الأمن يوقف «عصابة» تترصد العاملين في  خدمات «التوصيل»

أعلنت الشرطة الموريتانية، مساء اليوم الخميس، توقيف «عصابة» متخصصة في استدراج العاملين في خدمة التوصيل وسرقة ما بحوزتهم.

وقالت الشرطة في بيان إن «العصابة مكونة من 6 أشخاص تستدرج العاملين في خدمة التوصيل بالاتصال بهم من أجل جلب طلبيات من بعض المطاعم».

وأضافت الشرطة أن العاملين في خدمة التوصيل يتم الإيقاع بهم عندما يصلون إلى الموقع الذي حدد لهم من طرف «العصابة التي تعتدي عليهم وتسلب ما بحوزتهم»

وقالت الشرطة إن الأيام القليلة الماضية عرفت «تحقيق العديد من النجاحات الأمنية على المستوى الوطني»، مشيرة إلى أن الشرطة تمكنت من تحييد عشرات المجرمين والتشكيلات العصابية الإجرامية وإحالتها إلى العدالة تمهيدا لوضعها خلف القضبان طبقا لمقتضيات القانون.

وبحسب البيان نفسه، فقد أحبطت الشرطة محاولة هروب وصفتها بـ «الذكية» قام بها زعيم عصابة مصنفة خطرة بعد أن تحايل على عدد من الضحايا من خلال محلات وهمية للصِرافة في نواكشوط والسنغال وتمَكنَ من الاستيلاء على 124 مليون اوقية قديمة.

وقالت الشرطة إن زعيم العصابة المذكورة كان «بصدد الهروب بهذه الأموال إلى الخارج لكنها كانت له ولمحاولته بالمرصاد.