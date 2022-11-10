موريتانيا.. تعيينات في خمس وزارات (أسماء)

أجرى مجلس الوزراء في موريتانيا، اليوم الخميس، خلال اجتماعه الأسبوعي تعيينات في خمس وزارات جاءت كالآتي:

وزارة الداخلية واللامركزية

التجمع العام لأمن الطرق

المدير العام المساعد: المفوض المراقب فضيلي ولد الناجي

وزارة الصحة

ديوان الوزير

مكلفين بمهمة

‐ الدكتور محمد ولد ودادي، إطار بديوان الوزير سابقا

‐ الدكتورة مريم كب، مستشارة فنية مكلفة بالطب الاستشفائي سابقا.

مستشار فني: الدكتور الخليل الشيخ سيديا، منسق المركز الوطني للطوارئ في مجال الصحة العمومية سابقا

الإدارة المركزية

مديرية جودة العلاجات

المدير: الدكتور با محمد، المدير الجهوي للصحة في نواكشوط الشمالية سابقا.

مديرية الطب الاستشفائي

المدير: الدكتور المخطار ولد امخيطرات، مدير جودة العلاجات سابقا.

المؤسسات العمومية

مستشفيي نواذيبو

المدير: الدكتور سيدي أحمد دحدي، أستاذ استشفائي جامعي

المركز الوطني للطوارئ في مجال الصحة العمومية

المدير: الدكتور محمد بوي ولد اسوليم ولد احويشي، رئيس مصلحة جراحة الاعصاب بالمستشفى العسكري سابقا.

وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة

ديوان الوزير

مكلفين بمهمة

‐ محمد المختار يحى محمدين، مهندس في الاتصالات

‐ جبريل ابراهيما صال، مهندس في الاتصالات مدير مساعد البنى التحتية سابقا.

مستشار فني مكلف بالمتابعة والتقييم: محمذ محفوظ ببكر، مدير المعلوماتية بموريتل سابقا.

الإدارة المركزية

مديرية البنى التحتية

المدير: يعقوب محمد أعبيد، موظف بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي سابقا.

وزارة الزراعة

ديوان الوزير

المستشار القانوني: عبدلاي جيمي دياو، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون، أستاذ في جامعة نواكشوط

الإدارة المركزية

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

المدير المساعدة: زينب محمد فليفل، حاصلة على شهادة ليصانص في المحاسبة والمالية

وزارة التجهيز والنقل

المؤسسات العمومية

الموريتانية للطيران الدولي

المدير العام المساعد: محمد نيكود.