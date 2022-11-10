موريتانيا.. تعيينات في خمس وزارات (أسماء)
أجرى مجلس الوزراء في موريتانيا، اليوم الخميس، خلال اجتماعه الأسبوعي تعيينات في خمس وزارات جاءت كالآتي:
وزارة الداخلية واللامركزية
التجمع العام لأمن الطرق
المدير العام المساعد: المفوض المراقب فضيلي ولد الناجي
وزارة الصحة
ديوان الوزير
مكلفين بمهمة
‐ الدكتور محمد ولد ودادي، إطار بديوان الوزير سابقا
‐ الدكتورة مريم كب، مستشارة فنية مكلفة بالطب الاستشفائي سابقا.
مستشار فني: الدكتور الخليل الشيخ سيديا، منسق المركز الوطني للطوارئ في مجال الصحة العمومية سابقا
الإدارة المركزية
مديرية جودة العلاجات
المدير: الدكتور با محمد، المدير الجهوي للصحة في نواكشوط الشمالية سابقا.
مديرية الطب الاستشفائي
المدير: الدكتور المخطار ولد امخيطرات، مدير جودة العلاجات سابقا.
المؤسسات العمومية
مستشفيي نواذيبو
المدير: الدكتور سيدي أحمد دحدي، أستاذ استشفائي جامعي
المركز الوطني للطوارئ في مجال الصحة العمومية
المدير: الدكتور محمد بوي ولد اسوليم ولد احويشي، رئيس مصلحة جراحة الاعصاب بالمستشفى العسكري سابقا.
وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة
ديوان الوزير
مكلفين بمهمة
‐ محمد المختار يحى محمدين، مهندس في الاتصالات
‐ جبريل ابراهيما صال، مهندس في الاتصالات مدير مساعد البنى التحتية سابقا.
مستشار فني مكلف بالمتابعة والتقييم: محمذ محفوظ ببكر، مدير المعلوماتية بموريتل سابقا.
الإدارة المركزية
مديرية البنى التحتية
المدير: يعقوب محمد أعبيد، موظف بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي سابقا.
وزارة الزراعة
ديوان الوزير
المستشار القانوني: عبدلاي جيمي دياو، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون، أستاذ في جامعة نواكشوط
الإدارة المركزية
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
المدير المساعدة: زينب محمد فليفل، حاصلة على شهادة ليصانص في المحاسبة والمالية
وزارة التجهيز والنقل
المؤسسات العمومية
الموريتانية للطيران الدولي
المدير العام المساعد: محمد نيكود.