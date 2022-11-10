الحكومة: هذا عدد المسجلين في السنة الأولى الابتدائية

قالت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، إن عدد المسجلين في السنة الأولى ابتدائية بلغ 111 ألف و 379 طفلا على عموم التراب الوطني.

جاء ذلك خلال تقييم قدمه وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، إبراهيم فال ولد محمد الأمين خلال اجتماع مجلس الوزراء حول ظروف انطلاق العام الدراسي.

وجاء في البيان أن عدد المسجلين في السنة الأولى تجاوز العدد الإجمالي المتوقع وهو 110 آلاف طفل.

وكانت الحكومة قد بدأت بتنفيذ قرار حصر السنة الأولى ابتدائية في المدارس العمومية مطلع العام الدراسي الجاري، وسط تحديات كبيرة.

وقالت الحكومة في بيانها إن وزارة التهذيب بدأت في استلام كميات من الطاولات «سيتم إرسالها الأسبوع المقبل إلى الولايات الداخلية» .

وأشارت الحكومة إلى أن إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس تتواصل بدعم من أرباب العمل.