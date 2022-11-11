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الحكومة تعلق على مقتل موريتانيين على الحدود الشمالية

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ثواني
وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه

أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد أشروقه عن استيائه بخصوص مقتل مواطنين موريتانيين على الحدود الشمالية، في أول تعليق للحكومة على مقتل مواطنين بقصف خارج الحدود.
ودعا الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة المواطنين لعدم الخروج من الأراضي الموريتانية وبالتقيد بتعليمات السلطات الإدارية والأمنية لهم في هذا المجال.

ولقي ثلاثة منقبين موريتانيين مصرعهم الأسبوع الماضي، بعد تعرضهم لقصف مجهول المصدر، خلال تنقيبهم عن الذهب في مناطق خارج الحدود الشمالية لموريتانيا.
وأفاد مراسل صحراء ميديا في تيرس زمور، أن سيارات تابعة لمنقبين موريتانيين، تعرضت لقصف من جهة مجهولة، بين منطقتي “المالحات” و”كلب الفولة”، في المنطقة العازلة من الصحراء، خارج الجدار الأمني المغربي.
وأضاف المراسل نقلا عن مصادر محلية، أن الهيئات النقابية في تيرس زمور، أجرت  بعض الاتصالات، في محاولة لتمكينها من نقل جثامين المنقبين الذين قضوا في القصف إلى داخل الأراضي الموريتانية.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ثواني

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