الحكومة تعلق على مقتل موريتانيين على الحدود الشمالية

أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد أشروقه عن استيائه بخصوص مقتل مواطنين موريتانيين على الحدود الشمالية، في أول تعليق للحكومة على مقتل مواطنين بقصف خارج الحدود.

ودعا الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة المواطنين لعدم الخروج من الأراضي الموريتانية وبالتقيد بتعليمات السلطات الإدارية والأمنية لهم في هذا المجال.

ولقي ثلاثة منقبين موريتانيين مصرعهم الأسبوع الماضي، بعد تعرضهم لقصف مجهول المصدر، خلال تنقيبهم عن الذهب في مناطق خارج الحدود الشمالية لموريتانيا.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في تيرس زمور، أن سيارات تابعة لمنقبين موريتانيين، تعرضت لقصف من جهة مجهولة، بين منطقتي “المالحات” و”كلب الفولة”، في المنطقة العازلة من الصحراء، خارج الجدار الأمني المغربي.

وأضاف المراسل نقلا عن مصادر محلية، أن الهيئات النقابية في تيرس زمور، أجرت بعض الاتصالات، في محاولة لتمكينها من نقل جثامين المنقبين الذين قضوا في القصف إلى داخل الأراضي الموريتانية.