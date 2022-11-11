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الحكومة: شرعنا في تنفيذ خطة تنموية في «تيشيت»

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قالت الحكومة الموريتانية إنها شرعت في إعداد وتنفيذ خطة تنموية في مدينة «تيشيت»» وسط البلاد، بمناسبة مهرجان «مدائن التراث » الذي سينظم في المدينة التاريخية في يوم 23 دجنبر القادم. 

وأضافت الحكومة خلال بيان مجلس الورزاء مساء أمس (الخميس) إن الخطة المذكورة ستشارك فيها مختلف القطاعات الخدمية والاجتماعية. 

وأشارت الحكومة إلى أنها استحدثت فعاليات ثقافية «من شأنها ابراز المقدرات الثقافية لبلادنا الغنية بتنوعها والقوية بتاريخها وقيمها الإسلامية». 

وقالت الحكومة في بيانها  إن مهرجان مدائن التراث شكل منذ نشأته مناسبة سنوية «تعبر عن صدق وعمق وأصالة وتنوع موروثنا الثقافي». 

وأضافت أن المهرجان  استطاع أن يساهم في تثمين المقدرات الثقافية للمدن الأربعة (شنقيط-وادان-تشيت-ولاته) المصنفة كتراث عالمي. 

وكانت  الحكومة الموريتانية، قد قررت الأسبوع  الفارط تأجيل مهرجان مدائن التراث، بسبب ارتباطات وأسفار خارجية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تمنعه من حضور المهرجان.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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