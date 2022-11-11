موريتانيا.. وزارة الصحة تطلق مستشفى متنقلا في الأرياف والقرى النائية 

تطلق وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الجمعة، مستشفى متنقلا في الأرياف والقرى النائية والبعيدة عن المنشآت الصحية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا المستشفى سيعزز النظام الصحي الجهوي ويساهم في تطويره من خلال اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية، إضافة إلى التكوين المكثف للطواقم الصحية.

وسيعمل المستشفى المتنقل ابتداءً من اليوم وحتى 17 نوفمبر الجاري على تقديم الاستشارات والعلاجات في أكثر من 200 تجمع قروي، إضافة إلى الاستشارات العامة والمتخصصة في عواصم المقاطعات، والاستشارات المتخصصة والعمليات الجراحية في المستشفى الجهوي بمدينة لعيون شرقي البلاد.

وقالت الوزارة إنها عبأت حوالي 160 فردا من الطاقم الطبي والتمريضي وشبه الطبي، من بينهم أكثر من 30 أخصائيا، وأكثر من 15 طبيبا عاما وذلك لـ «إنجاح التجربة».

ويسعى المستشفى بحسب الوزارة إلى تحقيق 3000 استشارة متخصصة، و2000 استشارة عامة، و2500 استشارة لصحة الفم والأسنان، و1400 استشارة أثناء وبعد الحمل، و100 عملية جراحية، و50 عملية قيصرية، و500 عملية جراحة للعيون، فضلا عن توزيع 5000 ناموسية مشبعة، و1000 تحصين للأطفال ضد مجموعة من الأمراض، و1000 تحصين للنساء الحوامل ضد الكزاز.

كما يسعى لتحقيق 1000 كشف مبكر عن سرطانات الثدي، وعنق الرحم، و5000 كشف مبكر عن سوء التغذية لدى الأطفال وتوزيع فيتامين (أ) والمكملات الغذائية، و2000 توزيع مجاني لوسائل تباعد الولادات.