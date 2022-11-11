اجتماع وزاري حول تحسين مناخ الأعمال في موريتانيا

ألزم الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، كافة القطاعات الحكومية المعنية بتحسين مناخ الأعمال في البلاد، بتكثيف الجهود والتنسيق من أجل بلوغ الأهداف المرسومة بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال في موريتانيا اليوم الجمعة، وعي اللجنة التي يرأسها ولد بلال.

وتم خلال الاجتماغ تقديم عرض مفصل مقدم من طرف اللجنة الفنية حول حصيلة تنفيذ النشاطات الهادفة لتحسين مناخ الأعمال والمبرمجة لسنة 2022 و كذا الخطط والبرامج المقترحة لسنة 2023.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد أكد الوزير الأول على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بهدف تنفيذ هذه الخطط في الآجال المحددة.

وطالب بتنفيذ الخطط انطلاقا من الأهداف الواردة في برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال في البلاد لجعله وجهة جاذبة للاستثمار الوطني و الخارجي.