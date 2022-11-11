«ماني» ضمن قائمة السنغال النهائية لكأس العالم

أعلن المدرب السنغالي أليو سيسيه القائمة النهائية لمنتخب السنغال في نهائيات كأس العالم بقطر، والتي ضمت لاعب بايرن ميونيخ الألماني ساديو مانيه الذي تعرض قبل أيام لإصابة مقلقة في آخر مباراة له في الدوري الألماني.

وقال سيسيه في تصريحات أبرزها موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي: “أفضل أن يتواجد ماني مع المجموعة، لأنه موقف عشناه بالفعل مع اللاعب إسماعيلا سار في بطولة أمم أفريقيا”.

وأضاف “ساديو جزء لا يتجزأ من مجموعتنا ويجب أن نستمر في متابعة تطور إصابته، على أمل أن يكون تطوره إيجابيا”.

وجاءت قائمة منتخب السنغال على النحو التالي:

في حراسة المرمى:

إدوارد ميندي، ألفريد غوميس، سيني ديانغ.

في خط الدفاع:

كاليدو كوليبالي، عبده ديالو، يوسف سابالي، فودي بالو توريه، بابي أبو سيسيه، إسماعيل جاكوبس، فورموز ميندي.

في خط الوسط:

إدريسا غانا غاي، شيخو كوياتي، نامباليس ميندي، كريبين دياتا، بابي غاي، بابي سار، باثي سيس، مصطفى ناميه، لوم نداي.

في خط الهجوم:

ساديو مانيه، إسماعيلا سار، بولاي ديا، بامبا ديانغ، فامارا دييدهيو، نيكولاس جاكسون، إليمان نداي.