ازويرات.. ملاك مطاحن الذهب يعلقون إضرابهم

أعلن ملاك مطاحن الذهب، بمدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا، تعليق قرار التوقف عن العمل حتى اشعار جديد، نتيجة ماقالوا إنه ” مراعاة مصالح مختلف الفئات العاملة فى هذا النشاط”.

ويأتي هذا القرار بعد ثمان وأربعين ساعة من التوقف عن العمل احتجاجا على قرار نقل المطاحن والمنقبين الى منطقة “اصفاريات”.

وقال بيان صادر عن مكتب مطاحن الذهب التابع للجنة إنقاذ الأهلي، إن قرار نقل المطاحن هو “محاولة للإلتفاف على المكاسب الثمينة التي حققها المنقبون”.

وأكد المكتب مواصلته “الدفاع عن مصالح منتسبيه بكل مايكفله له القانون، مؤكدا رفضه الرحيل إلى “اصفاريات”، مشيرا إلى أن “كل الخيارات مفتوحة أمام أصحاب المطاحن”.