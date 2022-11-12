النقد الدولي: موريتانيا تمتلك مؤشرات اقتصادية جيدة

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا فيليكس فيشر، إن موريتانيا تمتلك مؤشرات اقتصادية جيدة، ولديها أرصدة خزينة معتبرة، ومخزون كبير من العملة الصعبة، وحافظت على توازناتها الاقتصادية الكبرى.

جاءت تصريحات فليليكس خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إلى جانب محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، و وزير المالية إسلمو ولد محمد أمبادي.

وأشار المسؤول بصندوق النقد الدولي إلى وجود أزمات دولية مستمرة مثل التضخم، أصبحت المؤشرات الاقتصادية تشير إلى إمكانية تجذرها في الدول،.

وأضاف أن الحالة الجيوسياسية واستمرارية الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، ليس فقط على مستوى موريتانيا بل العالم، إضافة إلى كون هذه المنطقة كانت تعاني من مشاكل مناخية وأمنية.

من جهته قال وزير المالية المالية الموريتاني إنه تم الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي حول برنامج مدته 39 شهرا في إطار تسيير الصندوق الممدد لدعم السياسات الاقتصادية في موريتانيا، مبينا أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الاستقرار الكلي ودعم الإصلاحات الداعمة لإرساء بيئة مواتية لنمو مستدام.