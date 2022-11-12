تونس تسعى لاستعادة «أموالها المنهوبة» في الخارج

أعلن وزارة الخارجية التونسية الجمعة، أن عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،أكد للمفوض الأوروبي للعدالة، ديدييه رايندرز أن بلاده مهتمة باسترجاع الأموال المنهوبة ورغبتها في التعاون مع شركائها المعنيين بهذا الملف، بغية استعادة هذه المقدرات العائدة إلى الشعب التونسي وتوظيفها في جهود التنمية الوطنية”.

وعبر الوزير التونسي عن استعداد بلاده التام للسلطات التونسية، لمواصلة وتكثيف التعاون مع الجانب الأوروبي حول هذا الملف، بما يضمن تسريع مسار استرجاع هذه المقدرات وتجاوز ما قد يعترض الأمر من صعوبات.

من جهته، أعرب المفوض الأوروبي للعدالة، حسب بيان صادر عن الخارجية التونسية، عن “تفهمه لمدى أهمية هذه المسألة، وأكد على ضرورة التعاون مع الهياكل المعنية في الاتحاد الأوروبي والتشاور حول مختلف الجوانب الفنية المحيطة بهذا الملف، بما يساعد على التقدم في مسار استرجاع هذه الأموال”.

وتطرق الجرندي خلال اللقاء مع رايندرز إلى المسار الإصلاحي بتونس، والذي قال إنه يهدف إلى “ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وضمان المساواة أمام العدالة، بما يستجيب لتطلعات التونسيين لبناء ديمقراطية حقيقية ودائمة”