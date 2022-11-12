جمعية كويتية تمول مجموعة نقاط صحية في الجنوب الموريتاني

وضعت جمعية «اليد العليا الخيرية» حجر أساس مجموعة من النقاط الصحية في ولاية اترارزه، بتمويل من جمعية الرحمة العالمية الكويتية.

وتقع هذه النقاط الصحية في قرى الخوارة، ببلدية امبلل، في مقاطعة كرمسين، وبقرية لورين، ببلدية جدر المحكن، في مقاطعة روصو.

وقال الأمين العام لجمعية اليد العليا محمد عبد الرحمن ولد الصبار إن هذه المشاريع مجرد استمرار للعطاء الكويتي في موريتانيا وعلىمدى عقود من الزمن.

وأضاف ولد الصبار أن الكويت دأبت حكومة، ومؤسسات مجتمع مدني، وشعبا، على تقديم الدعم ومد يد العون والمساعدة للشعبالموريتاني في مختلف مناحي الحياة.

وأردف أن هذا الدعم تمثل في مستوصفات ومدارس وآبار ومساجد، إضافة لدعم مئات الأيتام والأسر المحتاجة.

وشدد ولد الصبار على أن دعم البنية التحتية الصحية له بالغ الأثر في التخفيف من معاناة آلاف المرضى، وفي خلق مكان ملائم لتأديةالطواقم الطبية لعملها، شاكرا الخيرين في دولة الكويت على إسهاماتهم الكبيرة والمتواصلة، وفق تعبيره.

وأكد ولد الصبار أنهم لا يملكون من رد الجميل لأهل الكويت إلا الدعاء بالأمن والأمان، والتقدم والازدهار لدولة الكويت، وأهلها، حسبتعبيره.