بمشاركة وسائل إعلامية عالمية.. أبوظبي تستضيف فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي الثلاثاء المقبل فعاليات الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام على مدى ثلاث أيام لاستشراف مستقبل الإعلام في حدث هو الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط.

ويقف الحدث أمام التحديات التي تواجه مستقبل الإعلام، والحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، في 30 جلسة حوارية ومجموعة من الورش تناقش أفضل التقنيات الخدمات والمعارف في القطاع نفسه، وفق القائمين على الحدث العالمي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية التي تنظم الحدث، إن 170 شركة عالمية متخصصة في صناعة الإعلام والإنتاج وأكثر من 1200 من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين يشاركون فيه.

وأكد مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية محمد الريسي، أن المشاركين سيناقشون آفاق مستقبل القطاع الإعلامي ودور التكنولوجيا وأنماط الاستثمار في هذا القطاع. وتابع “يستعرض المشاركون أيضا أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية“.

وتراهن شركات إعلامية في تمكن الكونغرس العالمي للإعلام في الخروج بمصفوفة من المعالجات تساعد على إنتاج محتوى له مصداقية عالية.

ويؤكد صحفيون عرب أهمية المؤتمر بالنسبة للوسائل الإعلامية العربية التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى لتطوير نفسها والوصول إلىالجماهير العالمية عبر تقديم محتوى موثوق، يعزز وجودها في الخارطة الإعلامية العالمية، وفق تعبيرهم.