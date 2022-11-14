أخبارافريقياالساحل

الاتحاد الأوروبي يخطط لتشكيل “شراكة عسكرية” في النيجر

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 40 دقيقة
صورة لجنود فرنسيين أثناء عملية الهجوم على كتيبة ماسينا (الجيش الفرنسي)

يخطط الاتحاد الأوروبي لتشكيل “مهمة شراكة عسكرية” مطلع العام 2023 للمساعدة في تعزيز قوات النيجر التي تقاتل الحركات المسلحة، في المنطقة.

ويعيد الاتحاد الأوروبي النظر في وجوده في منطقة الساحل، بعد سحب جزء من أفراد بعثته التدريبية العسكرية في مالي ردا على “نشر مرتزقة”، من مجموعة فاغنر الروسية بحسب مايسميهم، بطلب من المجلس العسكري.

وأوضح المسؤول الأوروبي طالبا عدم كشف اسمه، أن الاتحاد الأوروبي “تعلم دروسا من تجربته السابقة في مالي، ولهذا السبب لا نريد مهمة تدريب واسعة النطاق للاتحاد الأوروبي للنيجر”.

وقال إن المهمة ستتمثل في إقامة مركز للمساعدة في تدريب القوات النيجيرية على “مسائل الصيانة والأمور اللوجستية”.

وستشمل المهمة أيضا “تدريبا متخصصا” في مجالات مثل المتفجرات اليدوية الصنع، وقد يوفر دعما من حيث عمليات التواصل والقيادة للجيش في نيامي.

وتابع المسؤول أن الاتحاد الأوروبي يتوقع إطلاق البعثة الجديدة “في الأشهر الأولى” من العام المقبل.

وتواجه النيجر، الدولة الأفقر في العالم بحسب مؤشر التنمية للأمم المتحدة، أعمال عنف مسلحة في أجزاء عدة من أراضيها.

وما زال ثلاثة آلاف جندي فرنسي منتشرين في منطقة الساحل، من بينهم 1700 في النيجر. وكان لدى الاتحاد الأوروبي بعثة تدريب مدنية قائمة منذ عقد لدعم الشرطة وأجهزة الأمن في النيجر.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 40 دقيقة

مقالات ذات صلة

الموزمبيق تعلن البدء في تصدير الغاز الطبيعي

منذ 22 ساعة

من باريس .. عزيز يطلق منصة للتشاور مع حركة «افلام»

منذ يوم واحد

بعد انقلاب سيارتهم.. وفاة منقب عن الذهب وجرح آخرين

منذ يومين

مباحثات موريتانية – غينية تناولت أوضاع الجاليات

منذ يومين
زر الذهاب إلى الأعلى