أخبار

موريتانيا.. الأرصاد الجوية تتوقع هطل أمطار في أربع ولايات

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الموريتانية، أنها تتوقع غدا الثلاثاء، هطل أمطار خفيفة على شرق ولاية آدرار و شمال تكانت و جنوب شرق الحوضين.

وقالت الهيئة إن الحالة العامة للطقس ستتميز غدا، بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة من شرقية إلى جنوبية شرقية على عموم البلاد مع رؤية متأثرة بفعل الأتربة.

وبالنسبة للعاصمة نواكشوط، قالت الهيئة إن حالة الطقس، ستشهد هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شمالية شرقية، في حين تكون السماء قليلة الغيوم و الرؤية متأثرة بفعل الأتربة.

وبالنسبة لتوقعات المناطق الساحلية و البحرية، ستكون وضعية البحر قليلة الإضطراب إلى مضطربة، على طول الساحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الشرقي إلى الجنوبي الغربي، في حين سيتراوح علو موج البحر ما بين 0.5 إلى 1.25 متر.

إزويرات…………….18-34°

أطار…………..……21-37°

اكجوجت……….…23-39°

انواذيبو……………21-28°

انواكشوط……….21-34°

ألاك……………….…23-40°

روصو.………………21-39°

كيهيدي……………..23-39°

سيلبابي………….…22-37°

كيفه…………………22-39°

تجكجه………..……..22-36°

لعيون……………….21-37°

النعمة……………….22-36°

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

مقالات ذات صلة

سجن ضابط متهم بـ “قتل” طالب في الأكاديمية البحرية

منذ 29 دقيقة

قطر .. اختيار نساء لتحكيم مباريات في المونديال 

منذ 4 ساعات
صورة لجنود فرنسيين أثناء عملية الهجوم على كتيبة ماسينا (الجيش الفرنسي)

الاتحاد الأوروبي يخطط لتشكيل “شراكة عسكرية” في النيجر

منذ 5 ساعات

في بيان غاضب.. الحزب الحاكم يهاجم «عزيز» و«افلام»

منذ 20 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى