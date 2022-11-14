موريتانيا.. الأرصاد الجوية تتوقع هطل أمطار في أربع ولايات

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الموريتانية، أنها تتوقع غدا الثلاثاء، هطل أمطار خفيفة على شرق ولاية آدرار و شمال تكانت و جنوب شرق الحوضين.

وقالت الهيئة إن الحالة العامة للطقس ستتميز غدا، بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة من شرقية إلى جنوبية شرقية على عموم البلاد مع رؤية متأثرة بفعل الأتربة.

وبالنسبة للعاصمة نواكشوط، قالت الهيئة إن حالة الطقس، ستشهد هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شمالية شرقية، في حين تكون السماء قليلة الغيوم و الرؤية متأثرة بفعل الأتربة.

وبالنسبة لتوقعات المناطق الساحلية و البحرية، ستكون وضعية البحر قليلة الإضطراب إلى مضطربة، على طول الساحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الشرقي إلى الجنوبي الغربي، في حين سيتراوح علو موج البحر ما بين 0.5 إلى 1.25 متر.

إزويرات…………….18-34°

أطار…………..……21-37°

اكجوجت……….…23-39°

انواذيبو……………21-28°

انواكشوط……….21-34°

ألاك……………….…23-40°

روصو.………………21-39°

كيهيدي……………..23-39°

سيلبابي………….…22-37°

كيفه…………………22-39°

تجكجه………..……..22-36°

لعيون……………….21-37°

النعمة……………….22-36°