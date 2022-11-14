منتدى المستهلك: تسريب كميات من البطاطس السامة للأسواق

قال منتدى المستهلك الموريتانى، إن كميات من البطاطس غير صالحة للاستعمال البشري “تسربت” إلى الأسواق المحلية، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين.

وأضاف المنتدى في بيان صحفي، إن شحنة البطاطس كانت “عبارة كميات من البذور موجهة للمزاعين، وتحمل ملصقات تحذيرية باللغة الفرنسية بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشرى و الحيوانى”.

ودعا المنتدى السلطات إلى “إنارة الرأى العام حول هذا الموضوع، ومصادرة هذه الكميات فورا، والكشف عن الجهات التى تقف وراءها ومعاقبتهم على تهديدهم للصحة العامة”.

وحمل البيان “السلطات المعنية ممثلة فى وزارة الزراعة المسؤولية عن كل ضرر قد يلحق بالمستهلكين جراء استهلاك مواد سامة موجهة للمزارعين للبذر، مع عدم توعيتهم حول خطورتها والسماح بيبعها فى السوق”.

وطالب باتخاذ اجراءات عاجلة وفورية لحماية المستهلكين من مثل هذه الحوادت التى تتكرر باستمرار، على حد تعبيره.