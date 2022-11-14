رئيس اتحاد أرباب العمل يعلق على حادثة “البطاطس السامة”

قال رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، اليوم الاثنين إن كميات البطاطس السامة كانت موجهة خصيصا للبذور وتختلف عن البطاطس العادية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة هي من قدمتها للتعاونيات للمساعدة في عملية البذر.

وأكد ولد الشيخ أحمد في تغريدة على حسابه الشخصي أنه “لا وجود لمخاوف حول سلامة أو نوعية المواد التي يتم تموين السوق بها”، منبها إلى أن الكمية المضبوطة وجهتها بعض التعاونيات لسوق الاستهلاك وهو مارصدته السلطات العمومية وعملت على توقيفه، وفق تعبيره.

ودعا ولد الشيخ أحمد التعاونيات للمزيد من اليقظة والحيطة حيال العاملين معهم للحيلولة دون تحويل البطاطس الموجهة للبذر الى سوق الاستهلاك.

ونبه إلى أن مسار استيراد المواد الغذائية للسوق الموريتانية يتم وفق عملية مضبوطة وآمنة ووفق الآليات القانونية، على حد تعبيره.

وكان منتدى المستهلك الموريتانى، قد ذكر أن كميات من البطاطس غير صالحة للاستعمال البشري “تسربت” إلى الأسواق المحلية، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين.

وأضاف المنتدى في بيان صحفي، أن شحنة البطاطس كانت “عبارة كميات من البذور موجهة للمزاعين، وتحمل ملصقات تحذيرية باللغة الفرنسية بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشرى و الحيوانى”.