الحكومة تحذر من استخدام البطاطس الموجهة للزراعة

حذرت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين مواطنيها من استعمال البطاطس المخصصة للزراعة كغذاء، باعتبارها تشكل خطرا على الصحة.

وفي بيان مشترك لوازرتي التجارة والزراعة وصل «صحراء ميديا» جاء فيه أن البطاطس الموجهة للبذر معالجة بمواد كيمياوية ضارة.

وطالب البيان الجميع بالامتناع عن استعمال هذه المواد كغذاء أو شرائها أو بيعها والتبليغ عنها في حالة وجودها في السوق.

وكان منتدى المستهلك الموريتانى، قد ذكر أن كميات من البطاطس غير صالحة للاستعمال البشري “تسربت” إلى الأسواق المحلية، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المواطنين.

وأضاف المنتدى في بيان صحفي، أن شحنة البطاطس كانت “عبارة كميات من البذور موجهة للمزاعين، وتحمل ملصقات تحذيرية باللغة الفرنسية بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشرى و الحيوانى”.